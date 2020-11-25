Devrilen otomobilin altında kalan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen otomobilin altında kalan sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Mehmet Demirtaş yönetimindeki 35 EFV 72 plakalı otomobil, Muğla-Yılanlı kara yolu Düzeyn mevkisinde takla atarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demirtaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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