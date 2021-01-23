Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Hüseyin Kozcu (20) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Muğla-Yatağan kara yolu Necati Uygun Bulvarı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kozcu'nun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık personeli olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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