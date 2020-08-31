Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ramazan Sürmen yönetimindeki 48 GA 669 plakalı otomobil, Fethiye- Seydikemer kara yolu Çırpı mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.
Kazada sürücünün otomobilde sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Sürmen, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sürmen'in cesedi incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 22:41 - Kaynak: AA
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