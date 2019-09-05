Son Dakika Haberleri: Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

2 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Harun Bayrak'ın kullandığı 48 AAP 285 plakalı traktör, Hızırşah Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Bayrak'ın cenazesi incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Harun Bayrak, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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