Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:04 Kaynak: AA
Muğla'nın Datça ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Harun Bayrak'ın kullandığı 48 AAP 285 plakalı traktör, Hızırşah Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Bayrak'ın cenazesi incelemenin ardından Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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