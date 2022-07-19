Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

19.07.2022 15:01
Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Çörüş Mahallesi'ndeki Erol Şamakan yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Şamakan, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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