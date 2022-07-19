İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, Köyceğiz Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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