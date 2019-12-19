Muğla'da devrilen vinçten düşerek ölen reklamcının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, devrilen vinçten düşerek hayatını kaybeden reklamcının cenazesi defnedildi.

Cenazesi hastane morgundan alınan Sefer Akdaş (38) için Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Akdaş'ın ailesi, yakınları, arkadaşları, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz ile AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen'in de olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Akdaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören sırasında Akdaş'ın eşi Türkan Akdaş'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Öte yandan 14 yıllık evli olduğu belirtilen çiftin, bir ay önce kız bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenildi.

Ortakent Kopuz Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vincin 17 Aralık'ta devrilmesi sonucu vincin üzerindeki sepetten beton zemine düşen reklamcı Sefer Akdaş, olay yerinde yaşamını yitirmiş, vinçteki üç kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, vinç operatörü ile iş güvenliği uzmanı tutuklanmıştı.