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Muğla'da "diaspor kristali" operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde değerli taşlardan biri olan diaspor kristali kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 5 kilogram diaspor kristali ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde değerli taşlardan biri olan diaspor kristali kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 5 kilogram diaspor kristali ele geçirildi.
Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi'ndeki kapalı bir maden ocağında diaspor kristali çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Daha önce maden sahasında görüldüğü ifade edilen şüpheli araç ekipler tarafından Selimiye Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta bulunan R.H, F.Ü ve D.B. gözaltına alındı, yapılan aramada ise piyasa değeri 30 bin dolar olduğu belirtilen 5 kilogram diaspor kristali ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ayrıca 2 yıl önce kapanan yer altındaki maden ocağına giriş yaptıkları belirtilen zanlılar güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin güvenlik kamerasını şapkayla kapattıkları görüldü.
Muğla'da diaspor kristali operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:20 Kaynak: AA
Milas, Muğla, Güncel
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