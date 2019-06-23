Muğla'da "diaspor kristali" operasyonu
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde değerli taşlardan biri olan diaspor kristali kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 5 kilogram diaspor kristali ele geçirildi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:20 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde değerli taşlardan biri olan diaspor kristali kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 5 kilogram diaspor kristali ele geçirildi.
Milas İlçe Jandarma
Komutanlığı Bafa
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Pınarcık Mahallesi'ndeki kapalı bir maden ocağında diaspor kristali çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Daha önce maden sahasında görüldüğü ifade edilen şüpheli araç ekipler tarafından Selimiye
Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta bulunan R.H, F.Ü ve D.B. gözaltına alındı, yapılan aramada ise piyasa değeri 30 bin dolar olduğu belirtilen 5 kilogram diaspor kristali ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ayrıca 2 yıl önce kapanan yer altındaki maden ocağına giriş yaptıkları belirtilen zanlılar güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin güvenlik kamerasını şapkayla kapattıkları görüldü.
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