Din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

11.06.2022 11:10

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Muğla KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin dini inanç ve duyguları istismar edilerek dolandırıldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Okunmuş tütsü, bileklik gibi ürünlerin yüksek meblağlara satıldığı belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, vatandaşları dolandırdığı öne sürülen ve sahte kimlik kullanan M.M. ile D.G. ve büyü paralarını topladığı iddia edilen H.İ.Ü'yü gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada sahte kimlik, dini ritüellerin yazılı olduğu kitap, büyüde kullanıldığı ileri sürülen tütsü, bileklik, taş, kolye ve dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.M. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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