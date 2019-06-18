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Muğla'da diyet merkezine giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı

29 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir diyet merkezine giren yılanı itfaiye ekibi yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Muğla'da diyet merkezine giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir diyet merkezine giren yılanı itfaiye ekibi yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Babataşı Mahallesi'ndeki bir diyet merkezine giren yılanı fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Merkeze gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 15 dakikalık uğraş sonucu yılanı yakaladı.
Ekipler, daha sonra yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:24 Kaynak: AA
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