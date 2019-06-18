Muğla'da diyet merkezine giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
29 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir diyet merkezine giren yılanı itfaiye ekibi yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:24 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde bir diyet merkezine giren yılanı itfaiye ekibi yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
Babataşı Mahallesi'ndeki bir diyet merkezine giren yılanı fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Merkeze gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 15 dakikalık uğraş sonucu yılanı yakaladı.
Ekipler, daha sonra yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.
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