Son Dakika Haberleri: Muğla'da doktorlardan "Köy Çocukları İçin Hediyeler" sosyal sorumluluk hareketi
Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da doktorlardan 'Köy Çocukları İçin Hediyeler' sosyal sorumluluk hareketi - Son Dakika

Muğla'da doktorlardan "Köy Çocukları İçin Hediyeler" sosyal sorumluluk hareketi

6 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan öğretim üyeleri ve doktorlar, ilkokul öğrencilerinin kışlık kıyafet ihtiyacını karşıladı.

Muğla'da doktorlardan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan öğretim üyeleri ve doktorlar, ilkokul öğrencilerinin kışlık kıyafet ihtiyacını karşıladı.

Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve doktorları, "Köy Çocukları İçin Hediyeler" sosyal sorumluluk hareketiyle Menteşe ilçesi Dağpınarı İlkokulunda okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarını belirledi.

Dr. Nima Remzi tarafından okula götürülen hediye paketleri, öğretmenlerin yardımıyla ihtiyaç sahibi 11 öğrenciye verildi. Hediye paketlerini açan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Remzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyadaki en önemli şeyin bir çocuğun yüzünü güldürebilmek olduğunu ve bunun için öğrencilere her yıl yardımda bulunduklarını söyledi.

Çocukların hediyelerini alırkenki mutluluklarının kendisini çok etkilediğini anlatan Remzi, "İnsan o an daha çok çocuğa ulaşmak ve daha çok çocuğu sevindirmek istiyor." dedi.

Dağpınarı İlkokulu öğretmeni Ferhat Direkçi de öğrencilere hediye alarak okullarına kadar getiren yardımsever doktorlara teşekkür etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
"Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış! Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 02:18:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da doktorlardan "Köy Çocukları İçin Hediyeler" sosyal sorumluluk hareketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]