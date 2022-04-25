Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

25.04.2022 22:50
Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede emlak kiralama ve inşaat işleri yapan bir firma tarafından dolandırıldıklarını iddia eden çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili firma yetkililerinin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dolandırıcılık, Bodrum, Emlak, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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