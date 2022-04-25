Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede emlak kiralama ve inşaat işleri yapan bir firma tarafından dolandırıldıklarını iddia eden çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili firma yetkililerinin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.