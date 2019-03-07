Son Dakika Haberleri: Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonu

Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonu

47 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve polis ekiplerince sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı.

Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve polis ekiplerince sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 45 il ve ilçede 84 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan B.D'nin Bodrum'da bulunduğunu belirledi.

Konacık Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu belirlenen şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Üzerinde başkasına ait sahte kimlik ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Polis, Bodrum, Muğla, Güncel
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