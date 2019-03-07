Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonu
47 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve polis ekiplerince sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve polis ekiplerince sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, hakkında 45 il ve ilçede 84 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan B.D'nin Bodrum'da bulunduğunu belirledi. Konacık
Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu belirlenen şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Üzerinde başkasına ait sahte kimlik ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:00 Kaynak: AA
Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü
84 Ayrı Dolandırıcılık Suçundan Aranan Kişi Bodrum'da Yakalandı
Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kanıt Var
Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi