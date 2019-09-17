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Muğla'da dolandırıcılık operasyonu

34 dakika önce

Muğla'da, kendilerini telefon satıcısı olarak tanıttıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da dolandırıcılık operasyonu, System.String[]

Muğla'da, kendilerini telefon satıcısı olarak tanıttıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Menteşe ilçesinde polise başvuran M.K (74), kendilerini toptancı olarak tanıtan kişilerden mali değeri 170 bin lira olarak belirtilen çok miktarda cep telefonunu pazarlıkla 40 bin liraya aldığını ancak telefonların sahte olduğunu anladığını belirterek dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kiralık otomobilde bulunan A.O, H.H. ve M.K. olduğunu tespit etti.

Kiralık aracın ve zanlıların Aydın'ın Didim ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve kiraladıkları otomobilde yapılan aramada ise M.K'ya ait olduğu değerlendirilen 40 bin liraya el konuldu.

Zanlılar emniyete götürüldü.

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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