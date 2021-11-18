Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişiyi 30 bin dolar ve 30 bin avro dolandıran 4 şüpheli Denizli'de gözaltına alındı.

Denizli'de ikamet eden A.R.Y, Almanya'daki kızının tanıştırdığı M.U. aracılığıyla bir kişideki 325 bin İngiliz sterlini, kendisinde bulunan 30 bin dolar ve 30 bin avro ile değiştirmek için anlaştı.

Değişimin yapıldığı Gülağzı Mahallesi'nde paraları alıp sterlini getirmek için ayrılan şüphelilerin gelmemesi üzerine A.R.Y. jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Menteşe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda M.U'nun Muğla'ya gelmeden önce Denizli'den araç kiraladığını tespit eden ekipler Denizli Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurdu.

Kiralık aracı teslim etmek için gelen S.T. Ş.T. ile S.S. ve M.U. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Muğla'ya getirilen şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.