Muğla'da dolmuş şoförünün kıyafetleri kirli diye yolcusunu araçtan indirmeye çalışması - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolcusunu kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye ve koltuğa oturmasını engellemeye çalışan dolmuş şoförü hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Muğla'da faaliyet gösteren özel toplu taşıma aracında sürücü tarafından bir yolcuya gösterilen tepkinin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Konunun aktarılması üzerine gerekli çalışmaların başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu araç ve sürücü Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunmamakla beraber denetim yetkimiz dahilinde sürücünün şoför kartı iptal edilmiş ve hakkında idari işlem başlatılmıştır. Emeğe, emekçiye ve alın terine saygı önceliğimizdir." ifadelerine yer verildi.

Eski otogardan Yalıkavak Mahallesi'ne gitmek için Muğla Büyükşehir Belediyesinin denetimindeki toplu taşıma kooperatifinin dolmuşuna binen yolcu, iş kıyafetinin kirli olması nedeniyle şoför tarafından indirilmek istenmiş, şoför, araçtan inmeyi kabul etmeyen yolcuya, koltuğa oturmaması yönünde uyarıda bulunmuştu. Duruma tepki gösteren bir kadın yolcu, yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydetmişti.