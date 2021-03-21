Muğla'da down sendromlu çocukların yüzünü jandarma güldürdü - Son Dakika

Down sendromlu çocukların aileleri de, jandarma ekibine teşekkür etti.

Ekiplerle bir süre oyun oynayan çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Jandarma personeliyle keyifli zaman geçiren çocuklar, daha sonra gün dolayısıyla alınan pastanın üzerindeki mumları üfledi.

Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki kırsal mahallelerde ikamet eden down sendromlu çocukları ziyaret etti.

Muğla 'da jandarma ekipleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla kırsal mahallelerde yaşayan down sendromlu çocuklara hediye verdi.

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