Muğla'da drifte 10 bin 391 lira para cezası
49 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü ve araç sahibine 10 bin 391 lira ceza kesildi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:46 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü ve araç sahibine 10 bin 391 lira ceza kesildi.
Milas Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil ve Denetleme Büro amirliği ekipleri, Emek Mahallesi
Sanayi Caddesi'nde bir kişinin 11 Haziran'da otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Caddedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, B.K'nın kullandığı 48 ABY 410 plakalı aracın adresine ulaştı. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen B.K'ye ve araç sahibi C.E'ye trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan toplam 10 bin 391 lira para cezası uygulandı.
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