Muğla'da drone ile kaçak balık avı denetimi - Son Dakika

Muğla'da drone ile kaçak balık avı denetimi
25.03.2021 15:57
Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, drone ile yaptıkları denetimlerde kaçak balık avladıkları belirlenen kişilere ceza kesti.
Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, drone ile yaptıkları denetimlerde kaçak balık avladıkları belirlenen kişilere ceza kesti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Milas Geyik Baraj Gölü'nde kaçak balık avlayanlara yönelik 1 Mart-31 Mayıs arasında denetimler yaptı. Drone da kullanılan kontrollerde baraj gölü kıyısında misina ağı ile kaçak avcılık yapan kişiler tespit edilerek idari para cezası uygulandı. Misina ağlarına el koyan ekipleri, canlı balıkları suya geri bıraktı.
Ekiplerin yasak avlanmaya karşı gölde ve sahil boyunca mesai saati gözetmeksizin denetimlerini sürdüreceği belirtildi.
Son Dakika Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Bir bu eksikti! Küresel tuvalet kağıdı krizi kapıda Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıklandı Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler