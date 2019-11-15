Muğla'da DSİ çalışmaları devam ediyor

Muğla'da, DSİ çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada, Muğlayı suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini vurguladı.

Muğla'da son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Dünya Turizminde önemli bir yere sahip Muğla turizmin yanı sıra son 16 yıldır aralıksız devam eden yatırımlarımızla tarımsal üretimde de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Muğla Ula Akarcadere 2 Göletinde çalışmalar devam ediyor. Ula Akarcadere 2 Göletinin tamamlanmasıyla bin 284 dekar tarım arazisi sulanacak olup, sulu tarımla birlikte yıllık bir milyon 916 bin lira zirai gelir artışı sağlanması hedefleniyor. Akarcadere 2 Gölet'inin temelden yüksekliği 25 metre olup, 910 bin metreküp su depolama hacmine sahip. Gölet inşaatımızda sıyırma kazısı, kondüvü imalatı ve çevre kirişi betonlaması tamamlanmış olup, gövde dolgu ve enjeksiyon çalışmalarına da başlanmıştır."