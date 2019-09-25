Son Dakika Haberleri: Muğla'da "dumansız araçlar" uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da "dumansız araçlar" uygulaması

29 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Muğla'da

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Cumhuriyet ve Haluk Özsoy caddeleri ile eski otogar önünde uygulama yapan polis ekipleri, sürücüler ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen sürücü ve yolculara 153'er lira ceza kesildi.

Denetimde ayrıca seyir halindeyken cep telefonuyla konuşanlara da ceza uygulandı. Uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar arandı, araçlardaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek
Erdoğan sinyali vermişti! Trafikte aracında sigara içenlere ceza kesildi Yıllar sonra öğrendiği gerçek babasına tazminat davası açtı Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:46:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da "dumansız araçlar" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]