Muğla'da dumansız hava sahasını ihlal edenlere 960 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da dumansız hava sahasını ihlal edenlere 960 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'da dumansız hava sahasını ihlal edenlere 960 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Muğla'nın turistik ilçelerinde geçen yıl yürütülen dumansız hava sahası denetimlerinde 960 bin lira cezai işlem uygulandı.

Muğla'da dumansız hava sahasını ihlal edenlere 960 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Muğla'nın turistik ilçelerinde geçen yıl yürütülen dumansız hava sahası denetimlerinde 960 bin lira cezai işlem uygulandı.

Geçen yıl Muğla ve ilçelerinde "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" kapsamında, vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla sağlık müdürlüğünce işletmelerde sigara denetimi yapıldı.

Kafe ve restoranların da aralarında bulunduğu işletmelere yönelik 73 bin 826 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 323 işletme ve 288 kişiye 960 bin lira cezai işlem uygulandı, ihlali tespit edilen 12 iş yeri de kapatıldı.

Vatandaşlardan dumansız hava sahası ihlaliyle ilgili 1588 ihbar alındı.

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu
Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
20:30 Telefon kablolarını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
20:30 Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı, 'yüzmek için girmiştim' dedi - Son Dakika
20:28 Pakistan'da polisi darbeden Çinli gözaltına alındı - Son Dakika
20:28 Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi - Son Dakika
20:28 İngiltere'de tecavüz davası nedeniyle Güney Kıbrıs'ı boykot kampanyası - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika
18:43 Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 20:35:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da dumansız hava sahasını ihlal edenlere 960 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]