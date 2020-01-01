Muğla'da dumansız hava sahasını ihlal edenlere 960 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'nın turistik ilçelerinde geçen yıl yürütülen dumansız hava sahası denetimlerinde 960 bin lira cezai işlem uygulandı.

Geçen yıl Muğla ve ilçelerinde "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" kapsamında, vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla sağlık müdürlüğünce işletmelerde sigara denetimi yapıldı.

Kafe ve restoranların da aralarında bulunduğu işletmelere yönelik 73 bin 826 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 323 işletme ve 288 kişiye 960 bin lira cezai işlem uygulandı, ihlali tespit edilen 12 iş yeri de kapatıldı.

Vatandaşlardan dumansız hava sahası ihlaliyle ilgili 1588 ihbar alındı.