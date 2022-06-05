Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kentsel Sit Alanı Bölgesi'ndeki mahallelerde muhtarlar ve Muğla İçin Gelecek Platformu üyeleri ile 30 ton kireç dağıttı, mahalle sakinleriyle badana yaptı.

Gümüş, Menteşe'de evlerin ve bacaların beyaza boyanmasının bir gelenek olduğunu söyledi.

Beyaz badananın kentin temizliğini de göstermesi bakımından önemli olduğuna işaret eden Gümüş, bu konuda vatandaşların hassasiyetinin kendilerini mutlu ettiğini, belediye olarak gelenek haline getirdikleri kireç dağıtımını bu yılda devam ettirdiklerini belirtti.