Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı

05.06.2022 19:16
Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kentsel Sit Alanı Bölgesi'ndeki mahallelerde muhtarlar ve Muğla İçin Gelecek Platformu üyeleri ile 30 ton kireç dağıttı, mahalle sakinleriyle badana yaptı.

Gümüş, Menteşe'de evlerin ve bacaların beyaza boyanmasının bir gelenek olduğunu söyledi.

Beyaz badananın kentin temizliğini de göstermesi bakımından önemli olduğuna işaret eden Gümüş, bu konuda vatandaşların hassasiyetinin kendilerini mutlu ettiğini, belediye olarak gelenek haline getirdikleri kireç dağıtımını bu yılda devam ettirdiklerini belirtti.

YORUMLAR
500
Ümraniye'de Dünya Çevre Günü'nde 'Çevre Şenliği' şölene dönüştü Ümraniye'de Dünya Çevre Günü'nde 'Çevre Şenliği' şölene dönüştü İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz: 'Uçurtmalar Temiz Çevrenin Sembolüdür' İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz: 'Uçurtmalar Temiz Çevrenin Sembolüdür'
Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Gümüş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 19:33:09. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement