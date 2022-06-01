Muğla'da "Dünya Süt Günü"nde öğrencilere süt dağıtıldı

Muğla'da "Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere süt ikram edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Süt Günü'nü Lider Çocuk Tarım Kampı'na katılan öğrencilerle kutladı.

Süt içme yarışması ile başlayan programda öğrenciler, dans ve müzik gösterileri ile eğlenerek pasta kesti.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, programda yaptığı konuşmada, son yıllarda tüm dünyada yaşanan gıda sıkıntısının genç nesillerin gıda israfı farkındalığıyla aşılabileceğini söyledi.

Çay, öğrencilere nitelikli tarımdan örnekler vererek üretici olacaklara tavsiyelerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise salgın sürecinde gıdanın öneminin daha da arttığını kaydetti.

Önemli bir gıda ürünü olan sütün özellikle çocukların sağlıklı gelişimine büyük katkı sunduğunu belirten Saylak, "Üretim ile siz sevgili çocukları bir araya getirmek, geleceğin çiftçilerine, geleceğin meslektaşlarına dokunmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz." dedi.

Dünya Süt Günü'ne katılan öğrencilere Lider Çocuk Tarım Kampı'na katılımlarından dolayı başarı belgesi verildi.

Kafaca İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Dolunay Özçelik de Lider Çocuk Tarım Kampı'nda eğlenerek öğrendiklerini belirterek, tarımın sadece topraktan ibaret olmadığını öğrendiklerini anlattı.