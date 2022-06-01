Muğla'da "Dünya Süt Günü"nde öğrencilere süt dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da "Dünya Süt Günü"nde öğrencilere süt dağıtıldı

01.06.2022 20:04
Muğla'da "Dünya Süt Günü"nde öğrencilere süt dağıtıldı

Muğla'da "Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere süt ikram edildi.

Muğla'da "Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere süt ikram edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Süt Günü'nü Lider Çocuk Tarım Kampı'na katılan öğrencilerle kutladı.

Süt içme yarışması ile başlayan programda öğrenciler, dans ve müzik gösterileri ile eğlenerek pasta kesti.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, programda yaptığı konuşmada, son yıllarda tüm dünyada yaşanan gıda sıkıntısının genç nesillerin gıda israfı farkındalığıyla aşılabileceğini söyledi.

Çay, öğrencilere nitelikli tarımdan örnekler vererek üretici olacaklara tavsiyelerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise salgın sürecinde gıdanın öneminin daha da arttığını kaydetti.

Önemli bir gıda ürünü olan sütün özellikle çocukların sağlıklı gelişimine büyük katkı sunduğunu belirten Saylak, "Üretim ile siz sevgili çocukları bir araya getirmek, geleceğin çiftçilerine, geleceğin meslektaşlarına dokunmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz." dedi.

Dünya Süt Günü'ne katılan öğrencilere Lider Çocuk Tarım Kampı'na katılımlarından dolayı başarı belgesi verildi.

Kafaca İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Dolunay Özçelik de Lider Çocuk Tarım Kampı'nda eğlenerek öğrendiklerini belirterek, tarımın sadece topraktan ibaret olmadığını öğrendiklerini anlattı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Süt sektörü temsilcileri 'Dünya Süt Günü' etkinliğinde buluştu Süt sektörü temsilcileri 'Dünya Süt Günü' etkinliğinde buluştu Eskişehir'de Dünya Süt Günü kutlandı Eskişehir'de Dünya Süt Günü kutlandı
Kaynak: AA

Dünya Süt Günü, Çocuk, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 'Dünya Süt Günü'nde öğrencilere süt dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 20:10:26. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da "Dünya Süt Günü"nde öğrencilere süt dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement