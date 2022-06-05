Muğla'da durdurulan kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da durdurulan kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı

05.06.2022 18:26
Muğla'da durdurulan kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 111 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Yol Kontrol ve Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada Suriye, Filistin, Afganistan, İran, Irak uyruklu kadın ve çocukların da bulunduğu 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Aracı kullanan M.Ş. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Sürücü M.Ş. ise jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Muğla'da durdurulan kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da durdurulan kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı

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Kamyon kasasından 111 düzensiz göçmen çıktı Kamyon kasasından 111 düzensiz göçmen çıktı
Kaynak: AA

Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da durdurulan kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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