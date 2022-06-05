Kamyonun kasasında yapılan aramada Suriye , Filistin , Afganistan , İran , Irak uyruklu kadın ve çocukların da bulunduğu 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da durdurulan kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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