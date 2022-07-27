Muğla itfaiyesinden hayvan kurtarma mesaisi

Muğla'da baba ve iki oğlunun öldürülmesiyle ilgili iki kardeş yargılanıyor

Kaynak: AA

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

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