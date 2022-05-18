Muğla'da düzenlenen etkinlikte engelliler pedal çevirdi - Son Dakika
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Muğla'da düzenlenen etkinlikte engelliler pedal çevirdi

18.05.2022 14:31
Muğla'da düzenlenen etkinlikte engelliler pedal çevirdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Engelsiz Kampüs Birimi, kentte bulunan engelliler için tandem bisiklet turu düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Engelsiz Kampüs Birimi, kentte bulunan engelliler için tandem bisiklet turu düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

MSKÜ Engelsiz Kampüs Birimi, Gören Kalpler Eğitim Derneği, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Muğla Bisiklet Topluluğu, Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, TURKESK, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği, Milas Bisiklet Kulübü ile Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla düzenlenen etkinlikte görme engelli bireyler üniversite öğrencileri ile buluştu.

Menteşe Yeniköy Mahallesi'nde toplanan engelliler ve öğrenciler buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsüne yaklaşık 5 kilometre tandem bisikletle pedal çevirdi.

MSKÜ Engelsiz Kampüs Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Sinem Acar, AA muhabirine, gerçekleştirilen proje ile engellilerin yaşamın her alanında var olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Tüm engelli bireylerin topluma tam bağımsız katılımını destekleyici nitelikteki bu tip çalışmaları üniversite olarak desteklediklerini belirten Acar, devamlılığı sağlamak ve bu anlayışı geliştirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Acar, etkinliğe yaklaşık 100 bisikletçinin katıldığını dile getirdi.

Etkinlik sonunda üniversite öğrencileri tarafından da engelliler için müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bisiklet, Kampüs, Muğla, Güncel, Son Dakika

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