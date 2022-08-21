Şenlikte atın ısırdığı bebek yaralandı

Muğla Yörük Obaları Derneği'nce 13'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği gerçekleştirildi. Muğla Valiliği , Büyükşehir ve Menteşe belediyeleri desteğiyle Düzeyn mevkisinde gerçekleştirilen şenlikte, davul zurna eşliğinde geçit töreni yapıldı. Törende, yörük kadın ve erkekleri, yöresel çalgılar eşliğinde bölgelerine has oyunları sergiledi. Şenlik kapsamında yaylanın farklı noktalarına kurulan kıl çadırlarda yörük kültürü, kullandıkları malzemeler, çalgıları ve yemekleri tanıtıldı. Kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirildi.Şenliğe katılanlardan Özgür ve Kahraman Çelebi çifti, hatıra kalması amacıyla 4 aylık bebekleri Miran Ege'nin midilli atı ile fotoğrafını çektirmek istedi. Atın sağ yanağını ısırdığı Miran Ege kanlar içinde kaldı. Ailenin kendi imkanları ile özel hastaneye yetiştirdiği Miran bebek tedavi altına alındı. Miran'ın ameliyat olacağı öğrenilerken, baba Çelebi, hastaneden taburcu olduktan sonra atın sahibinden şikayetçi olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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