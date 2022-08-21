Şenlikte atın ısırdığı bebek yaralandı - Son Dakika
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Şenlikte atın ısırdığı bebek yaralandı

21.08.2022 22:27
Şenlikte atın ısırdığı bebek yaralandı

MUĞLA'da düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği'nde, midilli atın yanağından ısırdığı 4 aylık Miran Ege Çelebi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

MUĞLA'da düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği'nde, midilli atın yanağından ısırdığı 4 aylık Miran Ege Çelebi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Muğla Yörük Obaları Derneği'nce 13'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği  gerçekleştirildi. Muğla Valiliği, Büyükşehir ve Menteşe belediyeleri desteğiyle Düzeyn mevkisinde gerçekleştirilen şenlikte, davul zurna eşliğinde geçit töreni yapıldı. Törende, yörük kadın ve erkekleri, yöresel çalgılar eşliğinde bölgelerine has oyunları sergiledi. Şenlik kapsamında yaylanın farklı noktalarına kurulan kıl çadırlarda yörük kültürü, kullandıkları malzemeler, çalgıları ve yemekleri tanıtıldı. Kurulan stantlarda yöresel ürünlerin satışı gerçekleştirildi.Şenliğe katılanlardan Özgür ve Kahraman Çelebi çifti, hatıra kalması amacıyla 4 aylık bebekleri Miran Ege'nin midilli atı ile fotoğrafını çektirmek istedi. Atın sağ yanağını ısırdığı Miran Ege kanlar içinde kaldı. Ailenin kendi imkanları ile özel hastaneye yetiştirdiği Miran bebek tedavi altına alındı. Miran'ın ameliyat olacağı öğrenilerken, baba Çelebi, hastaneden taburcu olduktan sonra atın sahibinden şikayetçi olacağını söyledi.


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İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi Muğla'da '13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği' düzenlendi Muğla'da '13. Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği' düzenlendi
Kaynak: DHA

Muğla Valiliği, Çelebi, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şenlikte atın ısırdığı bebek yaralandı - Son Dakika

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