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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

18.01.2022 14:11
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, A.M'nin il dışından uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, A.M'yi kaldığı otelde operasyonla yakaladı.

Otel odası ve zanlının üst aramasında, 9 parça halinde 395 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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