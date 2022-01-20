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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

20.01.2022 20:03
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, U.M. ve N.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonla yakalanan şüphelilerin, ev ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

U.M. ve N.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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