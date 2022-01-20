Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, U.M. ve N.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonla yakalanan şüphelilerin, ev ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
U.M. ve N.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
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