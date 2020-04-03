Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Siteler Mahallesi Hüseyin Ayhan Parkı'nda şüpheli iki kişiyi takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda D.O, M.E.T. ve E.Ç. gözaltına alındı, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:30 Kaynak: AA
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