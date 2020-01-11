Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si Suriye uyruklu 10'u tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun 3 Ocak'ta batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kayboldukları değerlendirilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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