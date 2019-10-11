Son Dakika Haberleri: Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
Son Dakika Güncel Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

30 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İçmeler mevkisinde düzensiz göçmenleri taşıyan ve içerisinde 14 kişinin olduğu belirtilen lastik bot battı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Denize düşen düzesiz göçmenlerden 9'u kurtarılarak botlara alındı, 2'sinin kendi imkanlarıyla kıyıya çıktığı belirlendi.

Kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması için kıyıda ve denizde arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 9 düzensiz göçmen, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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