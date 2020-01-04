Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu, kaybolduğu değerlendirilen 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Olayın ardından kaybolduğu değerlendirilen göçmenlerin bulunması için 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopterle çalışma yapılıyor.

Ekipler, deniz yüzeyinde ve su altında çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede dün, 15 düzensiz göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu 3'ü kadın, 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kaybolduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için bölgede çalışması başlatılmıştı.