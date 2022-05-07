Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

07.05.2022 02:37

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İran uyruklu düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu 17 PE 630 plakalı minibüs, Yerkesik-Akbük kara yolunda yol kenarındaki toprak yığınına ve kaya parçalarına çarptıktan sonra devrildi.

Çevreden geçenlerin durumu bildirmeleri üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, minibüsteki İran uyruklu 2 yaralı düzensiz göçmeni Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazada yaralanmayan sürücü ile diğer düzensiz göçmenlerin kaza yerinden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması yürütüyor.

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

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KIRIKKALE - İki minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı KIRIKKALE - İki minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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