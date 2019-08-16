Muğla'da düzensiz göçmenlerin yakalanması
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:11 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince bir kamyonette yakalanan 45 düzensiz göçmenin yasa dışı geçişlerinde organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan K.Ç, K.M, Ç.İ. ve O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis
ekiplerince dün durdurulan iki otomobil ile bir kamyonetin kasasında Filistin
, İran
ve Irak
uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalanmış ve organizatör olduğu değerlendirilen söz konusu 4 kişi gözaltına alınmıştı.
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