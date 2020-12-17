Muğla'da e-Twinning projesi ödül töreni çevrimiçi olarak düzenlendi - Son Dakika

Muğla'da e-Twinning projesi ödül töreni çevrimiçi olarak düzenlendi

17.12.2020 20:13
Muğla'da e-Twinning projesi ödül töreni çevrimiçi olarak düzenlendi, System.String[]

Muğla'da Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü bünyesinde Ulusal Destek Servisi tarafından yürütülen e-Twinning projesi ödül töreni çevrimiçi olarak düzenlendi.

Muğla'da Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü bünyesinde Ulusal Destek Servisi tarafından yürütülen e-Twinning projesi ödül töreni çevrimiçi olarak düzenlendi.

YEĞİTEK Ulusal Destek Servisi yetkilisi Ezgi Ulutan'ın da katıldığı ödül töreni, Kovid-19 salgını sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Ulutan, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesinde, öğretmen ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine ve evrensel özelliklere sahip bireyler olabilmeleri için birçok alanda güncellemeler yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin arttırılmasına, eğitimde yapılandırıcı çalışmaya dair ulusal ve uluslararası çalışmaların yapılmasına önem verildiğini belirten Ulutan, proje tabanlı öğrenme yaklaşımını temel alan geniş çevrimiçi ağa sahip olan e-Twinning projelerinin, öğretmen ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise sergiledikleri örnek çalışmalarla 55 Ulusal Kalite Etiketi, 69 Avrupa Kalite Etiketi ve 29 e-Twinning Okul Etiketi alarak kendilerine bu gururu yaşatan okul müdürlerini ve öğretmenleri, canı gönülden kutladığını dile getirdi.

Töre, 2005'ten beri Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında yürütülen ve en heyecan verici öğrenme toplulukları arasında yer alan e-Twinning faaliyetlerinin, Türkiye'de 2009'dan beri sürdürüldüğüne dikkat çekti.

"Avrupa'da Zirveye yürüyüşümüzü kararlı adımlarla sürdürmekteyiz"

Muğla'da, e-Twinning faaliyetlerinin ilk yıllarda çok gerilerde olduğunu, 11 yıl içinde büyük mesafe kat edildiğini anlatan Töre, ilk yıllarda ülke sıralamasında son sıralarda olduklarını, 2017'de 74'üncü sırada yer alındığını belirterek, son üç yılda ise büyük sıçrayış gerçekleştirerek en çok kalite etiketine sahip ilk 10 il arasına girmeyi başardıklarını ifade etti.

Töre, 2017'de Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan proje sayısının toplam 25 iken, 2020'de bu sayıyı büyük bir sıçrama ile 335'e çıkardıklarına vurgu yaparak, "2017'de sadece 2 okulumuzun e-Twinning okul levhası almaya hak kazanmışken, 2019'da 29 oldu. 2020'de ise 48 okulumuz e-Twinning okul levhasına hak kazandı. STEM kategorisinde de hem 2018'de hem de 2020'de Türkiye birincisi olduk. Aynı zamanda Avrupa'da zirveye yürüyüşümüzü kararlı adımlarla sürdürmekteyiz. Eğitime alternatif bir bakış açısı getiren, eğitimi geliştirmeye gönüllü ve kararlı eğitimcilerimizle daha çok başarılara imza atacağız." diye konuştu.

e-Twinning Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülü almanın önemine vurgu yapan Töre, işbirlikçi öğrenme projesi olan e-Twinning'in Avrupa ülkeleriyle okul ortaklığının kurulması, ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği oluşması açısından önem arz ettiğini aktardı.

Muğla'da, e-Twinning portalında 778 okuldan 3 bin 946 öğretmenin, 2 bin 147 proje ile kayıtlı durumda olduğuna işaret eden Töre, şunları kaydetti:

"Kovid-19 süreci de gösterdi ki, bu platformda var olan öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim sürecine daha kolay adapte olurken, proje çalışmalarına da etkin bir şekilde devam ettiler. Aynı zamanda Web-2 araçlarına da hakim oldukları için kendilerini sürekli yenileme imkanı buldular. e-Twinning çevrimiçi yürütüldüğü için proje çalışmaları, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta sekteye uğramadan verimli bir şekilde sürdürüldü. Eğitimde dijitalleşmenin başladığı bu dönemde e-Twinning gibi dijital platformda yürütülen projeler daha da önem kazandı. e-Twinning kalite ödülü alan okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi bir kez daha yürekten kutluyorum."

milli eğitim bakanlığı, Muğla, Milli, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da e-Twinning projesi ödül töreni çevrimiçi olarak düzenlendi - Son Dakika


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