Muğla'da eczanelerde tükendi, vatandaş hırdavatçıya yöneldi - Son Dakika
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Muğla'da eczanelerde tükendi, vatandaş hırdavatçıya yöneldi

6 saat önce

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından Muğla'daki eczanelerde maskeler tükenme noktasına geldi.

Muğla'da eczanelerde tükendi, vatandaş hırdavatçıya yöneldi, System.String[]

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından Muğla'daki eczanelerde maskeler tükenme noktasına geldi. Virüse karşı önlem amacıyla eczanelerde maske bulamayan vatandaşlar hırdavatçıda satılan ve inşaatta kullanılan toz maskesine yöneldi.


Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde inşaat malzemesi satan iş yeri sahibi Nazif Ertan, toz maskesi satışlarının arttığını dile getirerek, "Ülke olarak dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan şu günlerde Koronavirüs nedeniyle maske satışlarımız arttı. Eczanede maske bulamayan vatandaş bize gelerek maske soruyor. Biz de stok yaptığımız maskeleri sağlık için ihtiyacı olanlara 2 liradan satıyoruz. Hepimizin tedirgin olduğu bu dönemde çok aranan bazı ürünlerin fahiş fiyatlarla satılması esnaf olarak beni üzüyor. Böyle dönemleri fırsata çevirmeye çalışmak çok yanlış. Bu dünyanın bir de öbür dünyası var. Bu kadar küçük hesaplar yapmaya gerek yok. En büyük hesabı ahirette vereceğiz" dedi.


Ertan, maskeyi toptan almak isteyenleri geri çevirdiğini dile getirerek, "Maskeleri öncelikle hamile, yaşlı ve çocuklara veriyoruz. Normalde bu maskeler inşaatlarda toz maskesi olarak kullanılıyor. Fakat vatandaş piyasada maske bulamadığı için bize geliyor" diye ifade etti. - MUĞLA

Koronavirüs, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:04 Kaynak: İHA
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