Gözaltına alınan eczane sahibi S.Ş. ve iş yeri çalışanı F.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir eczanede yüklü miktarda etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, bir eczaneye düzenlenen operasyonda, 545 litre etil alkol ele geçirildi, eczane sahibi ve çalışanı gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da eczaneye düzenlenen etil alkol operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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