Muğla'da eğitimciler "Yunus Emre" ilahisine klip çekti - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilçe milli eğitim müdürü ve müzik öğretmenleri, Yunus Emre'nin ilahisini seslendirdikleri klip hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre Yılı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi dolayısıyla klip hazırlanmasına karar verdi.

Bu kapsamda ilçe milli eğitim müdürü Züleyha Aldoğan ve Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi müzik öğretmenleri "Yunus İçin Söyle" başlığıyla Marmaris'in çeşitli yerlerinde "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini seslendirdi. Çekilen görüntülerden 5 dakikalık klip oluşturuldu.

Aldoğan'a klipte müzik öğretmenleri Uygar Çataltaş, Özlem Köseöğlu, Şube Müdürleri Fatih Karaaslan, Can Akgül, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Muslih Günbeldek ve öğrenci Irmak Ferek de eşlik etti.

Sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü.