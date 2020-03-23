Muğla'da ekmek el değmeden satılacak - Son Dakika
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Muğla'da ekmek el değmeden satılacak

6 saat önce

Muğla'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Menteşe ilçesinde ekmek satışlarının yapıldığı fırın, market ve büfelerde denetimler artırıldı.

Muğla'da ekmek el değmeden satılacak, System.String[]

Muğla'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Menteşe ilçesinde ekmek satışlarının yapıldığı fırın, market ve büfelerde denetimler artırıldı.

Menteşe'de ekmeklerin el değmeden poşetlerde satılacağı açıklandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs ile ilgili mücadele çalışmalarının tüm birimlerce devam ettiğini aktardı.

Gıda ürünleri konusunda denetimlerin arttırıldığını kaydeden Gümüş, pazarlarda başlattıkları poşetli ürün satışlarını, ekmek satışlarında da uygulamaya başladıklarını belirtti.

Gümüş, "Vatandaşlarımızın sağlığı için ekmekler fırınlarda, market ve büfelerde el değmeden poşetlerde satılacak. Belediye olarak koronavirüse karşı her türlü önlemlerimizi alıyoruz. Gıda ürünü yapan işyerlerini periyodik olarak denetliyoruz. Vatandaşlarımız resmi açıklamaları dinlesinler ve uygulamalara lütfen uysunlar. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma içerisinde aşacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:04 Kaynak: AA

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