Muğla'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Vali Esengül Civelek başkanlığında gerçekleştirildi.

Civelek, Valilik Salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, güçlü ekonomisi, dinamik nüfusuyla her geçen gün güçlenen Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma sürecine azimle, kararlılıkla, emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Civelek, "Her yönden gelişime, değişime, yeniliğe açık, gerek sosyal, gerekse ekonomik gelişme potansiyeline sahip Muğla'mızın sürdürülebilir kalkınması, gelişmesi, rekabet gücünün arttırılması konusunda özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ve koordinasyonu içerisinde son zamanlarda uygulamaya yansıtılan çalışmaların bilgi paylaşımında bulunacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB İl Müdürlüğü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından Muğla'daki teşvik, hibe ve desteklemelerle ilgili konularda sunumlar yapıldı.