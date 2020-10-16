Muğla'da elektrik akımına kapılan görevli öldü - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde elektrik panosunu kontrol ettiği sırada akıma kapılan görevli hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, özel bir şirketin personeli Soner Türker (21), Kıran Mahallesi Turnalı mevkisinde elektrik panolarını kontrol ettiği sırada akıma kapıldı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Türker'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Türker'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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