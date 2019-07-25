Muğla'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
52 dakika önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:24 Kaynak: AA
'nın Seydikemer
ilçesinde, elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Veterinerlik yapan Özlem Çelik
(31) Ortaköy
Mahallesi'nde bir hayvana müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Çelik, 112 Acil Servis
ekiplerince Fethiye
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı Sütyenli hırsızlık çetesi yakayı ele verdi Zeynep Demirel gittiği mekanda çılgına döndü: Kimse sizin köleniz değil