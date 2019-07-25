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Muğla'da elektrik akımına kapılan kadın öldü

52 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Muğla'da elektrik akımına kapılan kadın öldü, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Veterinerlik yapan Özlem Çelik (31) Ortaköy Mahallesi'nde bir hayvana müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özlem Çelik, Seydikemer, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:24 Kaynak: AA
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