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Muğla'da elektrik akımına kapılan veteriner öldü

55 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde akıma kapılan veteriner hekim hayatını kaybetti.

Muğla'da elektrik akımına kapılan veteriner öldü, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde akıma kapılan veteriner hekim hayatını kaybetti.
Veteriner Özlem Çelik (31), Ortaköy Mahallesi'nde bir hayvana müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekibince, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özlem Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özlem Çelik, Seydikemer, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:10 Kaynak: AA
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