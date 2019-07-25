Muğla'da elektrik akımına kapılan veteriner öldü
55 dakika önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde akıma kapılan veteriner hekim hayatını kaybetti.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:10 Kaynak: AA
'nın Seydikemer
ilçesinde akıma kapılan veteriner hekim hayatını kaybetti.
Veteriner Özlem Çelik
(31), Ortaköy
Mahallesi'nde bir hayvana müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Çelik, 112 Acil Servis
ekibince, Fethiye
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özlem Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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