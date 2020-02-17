Muğla'da elektrikli bisikletteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kaydedildi - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde elektrikli bisiklete binen 6 kişinin trafikte seyretmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla- Fethiye kara yolu Yerbelen mevkisinde kaydedilen görüntüde, elektrikli bisiklete sürücünün yanı sıra 4'ü çocuk 5 kişinin daha bindiği görülüyor.

Görüntüyü kaydeden Uğur Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını söyledi.

Bisikleti kullanan kişinin kara yolundan ilçe merkezine girdiğini ve ara sokakta gözden kaybolduğunu anlatan Çakır, "Daha önce elektrikli bisiklete binen üç kişi görmüştüm ama 6 kişiyi görmemiştim. Bisikleti süren kişi hem kendi hayatını hem de çocukların hayatını tehlikeye sokuyor." dedi.