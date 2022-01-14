Muğla'da emniyet personeline toplumsal olaylara müdahale eğitimi - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde görevli polis ekiplerine toplumsal olaylara müdahale eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce, iki ilçedeki personele uygulamalı olarak toplumsal olaylara müdahalede izlenecek yöntemler anlatıldı.

Ayrıca personele, toplumsal olaylara müdahalelerin nasıl yapılacağı ile ilgili örnek olaylardan seçilmiş video görüntüleri de izlettirildi.