Muğla'da engelliler için 9 ilçeye 14 engelsiz plaj

1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye
'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla
'da her kesimden vatandaşın denize girebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından plajlarda düzenlemeler yapılıyor. Özellikle engelli vatandaşların herkes gibi rahatça denizle buluşabilmesi için devam eden "Engelsiz Plaj" projesi devam ediyor.
Muğla genelinde 9 farklı ilçede 14 engelsiz plaj bulunurken, kısa süre sonra Datça
Kumluk plajının da engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Özel plajda fiziksel bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinleri ücretsiz olarak kullanılabilirken, engelli vatandaşların rahatlıkla denize girmesi sağlanıyor.
9 farklı ilçede bulunan 14 engelsiz plajlar şöyle: Bodrum
Kumbahçe Halk Plajı, Bodrum Turgutreis
Halk Plajı, Dalaman
Sarsal Halk Plajı, Dalaman Kayacık
Halk Plajı, Datça Taşlıca Halk Plajı, Datça Karaincir Plajı, Datça Hastaneönü Halk Plajı, Fethiye
Aksazlar Plajı, Köyceğiz
Ekincik Plajı, Marmaris
Hisarönü Halk Plajı, Milas
Güllük Halk Plajı, Milas Ören
Halk Plajı, Ortaca
Sarçed Plajı, Ula Akyaka
Halk Plajı. - MUĞLA