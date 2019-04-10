Son Dakika Haberleri: Muğla'da Engellinin Gasbedildiği İddiası

Muğla'da Engellinin Gasbedildiği İddiası

25 dakika önce

Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinde, zihinsel engelli bir kişinin parasını gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Muğla'da Engellinin Gasbedildiği İddiası, System.String[]
Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinde, zihinsel engelli bir kişinin parasını gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde 2 kişi, evine girdikleri zihinsel engelli Hamdi Dedeoğlu'nun parasını kurusıkı silah zoruyla gasbederek kaçtı.


Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, şüphelilerin H.K. ve M.Ç.Ç. olduğunu belirledi.


Operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:09 Kaynak: AA
Yeniköy Mahallesi, Menteşe, Muğla, Güncel
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