Muğla'da Engellinin Gasbedildiği İddiası

Muğla
'nın merkez Menteşe
ilçesinde, zihinsel engelli bir kişinin parasını gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi
'nde 2 kişi, evine girdikleri zihinsel engelli Hamdi Dedeoğlu'nun parasını kurusıkı silah zoruyla gasbederek kaçtı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Muğla Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Bürosu ekipleri, şüphelilerin H.K. ve M.Ç.Ç. olduğunu belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.