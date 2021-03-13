Muğla'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi defnedildi - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tüfekle öldürülen genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Muğla Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Bensu Narlı'nın cenazesi, Güllük Mezarlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gözyaşlarıyla defnedildi.

Cenaze töreninde Narlı'nın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi. İlçedeki bazı kadın grubu üyeleri de cinayete tepki gösterdi.

"Bir anlık öfkeme yenik düştüm"

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı S.K'nin polisteki ilk ifadesinde, "Onu çok seviyordum ve kıskanıyordum. Beni istememesini hazmedemedim. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Tüfekle vurdum. Çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Ayrıca katil zanlısına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Milas ilçesindeki Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta dün, evin çalan kapısını açan Bensu Narlı, erkek arkadaşı S.K. tarafından göğsünden tüfekle vurulmuş, kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli S.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı.