Muğla'da erkek arkadaşını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde erkek arkadaşını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Ortakentyahşi Mahallesi'ndeki bir evde, Hazal M. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Sedat K, arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hazal M, bıçakla Sedat K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlının gözaltına alınması sırasında polis ekiplerine de mukavemette bulunduğu bildirildi.